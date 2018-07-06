مفوضية اللاجئين الأممية: تعرض المهاجرين العائدين لليبيا للإساءة حقيقي

روما: ذكر مسؤول بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المهاجرين العائدين إلى ليبيا يواجهون خطر إساءة المعاملة، وذلك بعدما رفض وزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني مثل هذه المزاعم ووصفها بـ “الأكاذيب والبلاغية”.

وقال روبرتو مينيوني، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، إنه يتم نقل كل المهاجرين الذي جرى اعتراضهم في البحر إلى مراكز احتجاز رسمية مكتظة بشدة. . وأضاف مينيوني أنه في هذه المراكز “الوضع مازال معقدا للغاية” حتى إذا “اعترفنا بالجهود بالمبذولة من قبل السلطات الليبية لتحسين ” الوضع.

وبالتحدث لرابطة الصحافة الأجنبية في روما، قال مينيوني إن مفوضية شؤون اللاجئين الأممية استمعت لبلاغات إساءة من بعض الضحايا المزعومين وأشار إلى أن “الاكتظاظ نفسه يسبب الكثير من المشاكل الصحية وأخرى خاصة بالنظافة الشخصية”. وأدلى سالفيني بتصريحاته الأسبوع الماضي، بعدما زار مركز ايواء للمهاجرين مكيف الهواء ومجهز بالكامل يتبع مفوضية شؤون اللاجئين الأممية في طرابلس. ولكن هذه المنشأة فريدة من نوعها ولم تبدأ نشاطها بعد.

ويقود الوزير الإيطالي توجها لغلق الموانئ الإيطالية أمام المهاجرين القادمين بحرا، تاركا إياهم ليعترضهم خفر السواحل الليبية.

وقال مينيوني: “خفر السواحل الليبية يبذل ما في وسعه بالوسائل المحدودة التي لديه ولكن فكرة أن هذا وحده يمكن أن ينقذ الجميع، فأعتقد أن هذا صعب”.(د ب أ).