مدرب السويد: نسعى لنكون أقوياء بالتواجد في المربع الذهبي للمونديال

قال يان أندرسون المدير الفني للسويد إن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام إنجلترا غدًا السبت في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أكد أندرسون “بشكل عام أؤمن بكوني دقيقًا لذا فقد أعدنا الطريقة التي سنتعامل بها مع الوقت الإضافي وركلات الترجيح”.

وأضاف “المباراة ستكون صعبة، ونحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء في المربع الذهبي ومحاولة إحكام الرقابة اللصيقة على أحد الأوراق الهجومية الرابحة وهو هاري كين”.

وأوضح “كنت من أشد المعجبين بكرة القدم الإنكليزية، وأتذكر المباريات التي كنت أحرص على مشاهدتها، لذا فإن إنكلترا هي بلدي الثاني”.

وتابع تصريحاته قائلًا “لقد تطورت كرة القدم الإنكليزية بشكل كبير، تمامًا مثل الكرة السويدية، إنها مليئة بالقلب والروح والقتال، لقد كنت دائمًا أقدر ذلك”.

وهذه هي المواجهة الـ 17 التي تجمعهما ما بين رسمي وودي، نجح المنتخب السويدي من الفوز في 6 مباريات، فيما تمكن الإنكليزي من الفوز في 5 مناسبات، وتعادلا في 6

كان أكبر فوز لإنكلترا (12-1) في الألعاب الأوليمبية 1908، فيما كان أكبر فوز للسويد في أخر لقائتهما وكان وديًا (4-2) في 2012، بينما كان أخر تعادل بينهما في دور المجموعات لمونديال 2006-2-2.(الأناضول ).