ماكرون: قطر شريك أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط -(صور وفيديو)

باريس-’’ القدس العربي’’- آدم جابر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العمل معا لمحاربة الإرهاب وتمويله، وعلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحافي المشترك عقب لقائه بأمير قطر في قصر الإليزيه، إن قطر’’ شريك مهم لفرنسا من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإفريقيا، مثمنا التدابير التي قامت بها الدوحة لمكافحة التطرف والإرهاب’’. وهو ما أكده أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في نفس المؤتمر الصحافي، موضحا أن بلاده تبذل جهودا مكثفة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

أمير #قطر: قطر تبذل جهودا كثيفة لإحلال السلام في المنطقة#زيارة_تميم_لفرنساpic.twitter.com/CBgBU7if8r — Abdelaziz Al Saadi (@Abdelaziz_Saadi) July 6, 2018

وحول الحصار المفروض على قطر منذ نحو عام من قبل جيرانها، قال الرئيس الفرنسي إن القطريين يعانون من جراء هذا الحصار، مجددا دعم بلاده للوساطة الكويتية من أجل حل هذه الازمة عبر الحوار. وأشار إلى أنه سيواصل الحديث إلى جميع أطراف الأزمة.

وأشاد الزعيمان بالعلاقات الثنائية بين بلديهما، حيث أوضح ماكرون أن لدى فرنسا علاقة استراتيجية مع قطر وتتعزز برؤية وأهداف مشتركة.