بوفون يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله لباريس سان جيرمان -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

أصبح في حكم المؤكد بنسبة 100%، أن تشهد الساعات القليلة القادمة، إعلان نادي باريس سان جيرمان ضم أسطورة حراسة منتخب إيطاليا جيانلويجي بوفون، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق يوفنتوس، الذي دافع عن ألوانه أكثر من عقد ونصف من الزمان.

وكانت أغلب الجماهير الإيطالية تتوقع انتهاء مسيرة الاخطبوط الاحترافية، بمُجرد انتهاء عقده مع إدارة البيانكونيري (مع نهاية الموسم الماضي)، إلا أنه فاجأ الجميع، بتأجيل خطوة التقاعد حتى إشعار آخر، ودون أن يكشف عن وجهته الجديدة.

مع ذلك، أجمعت الصحف الكبرى في فرنسا منذ ما يزيد عن شهر، أنه اتفق مع رئيس العملاق الباريسي السيد ناصر الخليفي على كافة البنود الشخصية في عقده مع بطل الليغ1، ويُقال أن العقد سيكون مدته سنة قابلة للتجديد، فقط هناك تضارب حول قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه، فهناك من يزعم أنه سيحصل على ثمانية ملايين في الموسم، وبعض التقارير الأخرى تُرجح ألا يزيد راتب صاحب الـ40 عامًا عن أربعة أو خمسة ملايين، أي تقريبًا نفس الرقم الذي كان يتحصل عليه من اليوفي.

وتأكيدًا على انتهاء الصفقة عمليًا ونظريًا حتى مساء اليوم الجمعة، التقطت عدسات المصورين، لحظة دخول بطل العالم 2006 مقر باريس سان جيرمان، من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني، الذي في الغالب سيعقبه الإعلان الرسمي عن كافة تفاصيل الارتباط.