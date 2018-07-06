ترامب يرسل هدية “طريفة” لزعيم كوريا الشمالية

بيونغ يانغ : حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، وزير خارجيته مايك بومبيو، هدية طريفة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وذكرت صحيفة “شوسون إلبو” الكورية الجنوبية، أن الهدية عبارة عن قرص مدمج “CD” مسجّل عليه أغنية “الرجل الصاروخ”، للمطرب البريطاني الشهير “إلتون جون”.

ولفتت الصحيفة أن الأغنية كانت موضع حديث بين ترامب و”جونغ أون” على هامش قمتهما، التي عقدت في 12 يونيو/حزيران الماضي، بسنغافورة.

وخلال القمة تطرق كيم إلى وصف ترامب له بـ “الرجل الصاروخ”، في إطار حرب كلامية جمعتهما مطلع العام الجاري، فردّ الأخير بسؤاله عما إذا كان يعرف الأغنية التي تحمل الإسم نفسه، وأجاب الزعيم الكوري الشمالي بالنفي، بحسب المصدر نفسه.

ولفتت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي قرر إرسال القرص هدية، ووضع توقيعه عليه، وأرفقه برسالة حملها وزير خارجيته، في خطوة فريدة من نوعها في عالم الدبلوماسية.

ويجري “بومبيو” زيارة إلى بيونغ يانغ، هي الثالثة من نوعها منذ توليه منصبه في أبريل/نيسان الماضي، بدأها صباح اليوم الجمعة وتختتم غدًا السبت، لمتابعة بحث تطبيق مخرجات قمة سنغافورة.

وتمخض عن القمة الاتفاق على التزام بيونغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام واشنطن بأمن كوريا الشمالية.(الأناضول).