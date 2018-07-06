جنرال إيراني يحذّر من اندلاع حرب عالمية ثالثة حال حدوث أي مواجهات في ” مضيق هرمز″

لندن-”القدس العربي”:

أكد قائد ايراني في الحرس الثوري أن أي مواجهة في “مضيق هرمز″، ربما ستتحول إلى حرب عالمية ثالثة، يصعب تخيّل نتائجها.

و نقلت “سبوتنك” الروسية عن اللواء في الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي ، قوله : “في حال حصول أي مواجهة في مضيق هرمز، ربما ستتحول هذه المواجهة لحرب عالمية ثالثة، والأمور ستكون أكبر مما يتم تخيله”.

ولفت إيزدي، إلى أن ” كل الخيارات مفتوحة أمام إيران في حال منعت من تصدير نفطها، أو تم تهديد الدول التي تشتري من إيران النفط”، مضيفا ” سيكون هناك رد موجع وقوي وكل شيء في وقته”.

وأوضح القائد الإيراني ان ارتفاع اسعار النفط جاء نتيجة تصريحات القيادة المركزية الأمريكية التي قالت فيها أنها ستحمي حرية التجارة والملاحة في مضيق هرمز مؤكدا “هذا التصريح هو من رفع أسعار النفط، وليس التصريحات الإيرانية”.

وكان الجيش الأمريكي قد تعهد، أمس الخميس، بالحفاظ على حرية الملاحة لناقلات النفط في منطقة الخليج بعد أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.