للمرة الأولى.. الولايات المتحدة تستقبل عددا أقل من اللاجئين مقارنة مع بقية العالم

واشنطن - “القدس العربي” – رائد صالحة

تقوم الولايات المتحدة بإعادة توطين عدد أقل من اللاجئين مقارنة مع بقية العالم وفقا لتحليل أجراه مركز “بيو” للأبحاث أثناء دراسة للبيانات التي قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

ووجدت الدراسة أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها الولايات المتحدة بإعادة توطين عدد أقل من اللاجئين مقارنة بالعدد الإجمالي لجميع الدول الأخرى منذ صدور قانون اللاجئين في عام 1980، والذي يسمح للرئيس الأمريكي بتحديد حد أقصى لعدد المقبولين.

وقادت الولايات المتحدة، تاريخيا، العالم في قبول اللاجئين إذ استقبلت أكثر من 3 ملايين لاجئ من بين 4 ملايين لاجئ تم توطينهم في جميع أنحاء العالم منذ اعتماد القانون ولكن الولايات المتحدة استقبلت في عام 2017 33 ألف لاجئ فقط، وهذا الرقم يمثل انخفاضا حادا في إعادة التوطين من حوالي 97 ألف لاجئ في عام 2016، وهو رقم يقل أيضا عن مستوى الاستقبال في عام 2001، عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، عندما علقت الحكومة الأمريكية قبول اللاجئين لمدة ثلاثة أشهرفي حين استقبلت بقية دول العالم نحو ضعف عدد اللاجئين في العام الماضي بنحو 69 ألفا.

وسلطت الدراسة الضوء على الانخفاض الحاد في إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة اعتبارا من عام 2016 بعد اعتراف إدارة الرئيس السابق باراك اوباما بحوالي 97 ألف لاجئ.

وأشارت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة غالبا ما تنشر تقارير عن حجم الأعداد التي تستقبلها من أجل تشجيع الدول الأخرى على استيعاب المزيد من الناس.

وشهدت استراليا وكندا انخفاضا في معدلات القبول في عام 2016 ولكن كندا قادت العالم من خلال إعادة توطين 725 لاجئا لكل مليون نسمة، وهو معدل مرتفع للفرد.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية إلى اتخاذ اجراءات صارمة ضد قبول اللاجئين بحجة أن الولايات المتحدة لم تدرس القضية بعناية كما قرر، في العام الماضي، خفض عدد طلبات اللجوء إلى 45 الفا.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسون إن الإجراءات الأمنية الإضافية ستجعل من الصعب على الأطراف الفاعلة السيئة استغلال برنامج اللاجئين.