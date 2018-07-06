فلبيني صنع كرسيا كهربائيا لإعدام “صرور” اقتحم غرفته

لندن-”القدس العربي”:

أقدم فنَّان فلبيني على صناعة نموذجٍ مصغّر لكرسيٍّ كهربائي، ووضع عليه صرصوراً، ثمّ قام بتصوير مشهد إعدامه.

ونقلت ” ديلي ميل ” عن الفنان غابرييل توازون أنّ الحشرة طارت إلى داخل منزله حينما كان يقوم بتهوية المنزل، وحينما أصبح الصرصور في غرفته، بدت فكرة سحقه.

واصطاد توازون الصرصور، وفكّر في صنع كرسي كهربائي صغير له، وقام بإعدامه من خلال توصيل الكرسي الكهربائي بمصدر تيار من البطارية، وصنع دائرة كهربائية ومفتاحاً، وصور مقطع فيديو لعملية الاعدام الذي نشره على موقع “يوتيوب” الذي قام بدوره بحذف المشهد.