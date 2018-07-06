حرارة أصابع المستخدم على الكيبورد تمكّن الهاكرز من سرقة “الباسويرد”

لندن-”القدس العربي”:

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثين من جامعة كاليفورنيا، أنه يمكن للهاكرز سرقة كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين على أساس الحرارة التي تخلّفها أصابع المستخدم على لوحة المفاتيح.

ويقول صاحب الدراسة البروفيسور “جين تسوديك” وفقا لما نشره موقع mirror : “إنه هجوم جديد يتيح لشخص لديه كاميرا حرارية متوسطة المدى تصوير مفاتيح الضغط على لوحة المفاتيح العادية، حتى بعد دقيقة واحدة من إدخال هذه الأرقام من قبل الضحية”، مضيفا:” إذا قمت بكتابة كلمة المرور الخاصة بك ثم ابتعدت لأى سبب كان، فيمكن لشخص ما معرفة الرقم السرى بسهولة كبيرة.

ويمكن استخدام هذا النوع من الهجوم الذي طلق عليه اسم “Thermanator”، للوصول إلى النصوص والرموز، لكن حتى يعمل الهجوم، يجب على المخترق وضع كاميرا حرارية فى رؤية واضحة للوحة مفاتيح الضحية، حيث سيتمكن من معرفة المفاتيح التي ضغط عليها الضحية، والتي يمكن بعد ذلك تجميعها في أكواد مختلفة.