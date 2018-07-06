انتقادات لرئيس حزب تونسي “أفتى” بتحريم المايوه

تونس – “القدس العربي” -من حسن سلمان:

أثار رئيس حزب تونسي جدلا بعد “تحريمه” للباس البحر (المايوه) وتحذيره من الخيانة الزوجية خلال إجازة الصيف، حيث اعتبر البعض أنه يسعى لإثارة قضايا إشكالية خارج اختصاصه بهدف استعادة شعبية مفقودة لحزبه الغائب عن المشهد السياسي.

ودوّن محمد الهاشمي الحامدي رئيس حزب “تيار المحبة”: “هل يجوز للمرأة في تونس أو مصر أو الجزائر أو فلسطين أو الأردن أو اي مكان آخر الاختلاط بالغرباء بلباس السباحة على شاطئ البحر، والذي يكاد لا يخفي من جسدها شيئا؟ هذا حرام قطعا في شرع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وليس في الكون كله مغنم أفضل من طاعة الله عز وجل، ولا سعادة أفضل من اتباع هديه ومن تقواه في السر والعلانية”.

وأضاف في تدوينة أخرى “إحصائيات غربية مرعبة عن ارتفاع نسبة الخيانة الزوجية في الإجازات. والله تعالى يحذرنا جميعا (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً). أي لا تقتربوا منه جملة، فإنه من كبائر الذنوب وطريق إلى نار جهنم والعياذ بالله. ومع كثرة التعري في حرّ الصيف، ليتذكر المتزوج خاصة أنه ليس في أجمل امرأة متبرجة في الشارع أي شيء زائد عما عند زوجته”.

وأثارت تدوينات الحامدي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض النشطاء أنه يسعى لكسب شعبية مفقودة لحزبه عبر إثارة مواضيع خارج اختصاصه، ودونت ناشطة تُدعى سلمى “اتركوا النساء وشأنهم. هم ادرى بأمورهم وحياتهم ودينهم”، وتساءل ناشط يُدعى محمد “وهل يجوز للرجل المسلم أن يرتاد الشواطئ التي ترتادها النساء خاصة وهن شبه عاريات؟”.

وأضاف ناشط ثالث يدعى إسماعيل الدهشور “الحل سهل جدا. تخصيص اماكن خاصة بالنساء، يتم ولوجها ببوركيني (لباس سباحة للمحجّبات) وعدم اصطحاب الهواتف او اي الات تصوير اخرى. واماكن خاصة بالرجال فقط. اذا ارادت الدولة فكل شيء سهل”.

وكان نشطاء تداولوا مؤخرا صورا تؤكد رفض عدد من الفنادق التونسية ارتداء لباس السباحة الخاص بالمحجبات (البوركيني) في مسابحها، وهو ما أثارجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حذر البعض من أثره على حركة السياحة، وخاصة بالنسبة للسياح القادمين من الجزائر والذين يشكلون النسبة الأكبر من سيّاح تونس (أكثر من مليون ونصف مليون سائح سنويا)، فيما دعا آخرون وزارة السياحة للتدخل.