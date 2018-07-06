بالأرقام .. الديك الفرنسي “الكابوس الحقيقي” لقارة الكرة الجميلة

لندن-”القدس العربي”:

أثبت المنتخب الفرنسي بشكل عملي للمرة العاشرة على التوالي، علو كعبه على منتخبات أمريكا الجنوبية، بقهرهم واحد تلو الآخر منذ ثمانينات القرن الماضي، وحتى مواجهة عصر اليوم الجمعة ضد أوروغواي، التي انتهت بفوز الديوك بهدفين نظيفين في افتتاح مواجهات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018.

وتفادى أصدقاء بول بوغبا الهزيمة أمام ممثلي أمريكا الجنوبية في آخر 10 مواجهات مباشرة، وبهذا الفوز، ارتفعت حصيلة الفوز للرقم 6، مقابل 4 تعادلات، علمًا بأن شباك فرنسا لم تهتز في ثماني مباريات، وكذا المنتخب الفرنسي، بات أول منتخب أوروبي يصعق ثلاثة منتخبات لاتينية في نسخة مونديالية، منذ أن فعلتها طواحين هولندا البرتقالية في بطولة 1974.

ومارس المنتخب الفرنسي هوايته المُفضلة بدك منتخبات قارة السامبا والتانغو وكرة القدم الجميلة، بخطف البيرو في ثاني مواجهات الدور الأول، قبل أن يأتي الدور على أصدقاء ليو ميسي في قمة الدور ثمن النهائي، التي انتهت بفوز المنتخب الأوروبي بنتيجة 4-3، ثم أوروغواي في ربع النهائي، ومُحتمل أن يتجدد الموعد اللاتيني في الدور القادم، إذا انتصر المنتخب البرازيلي على بلجيكا في سهرة اليوم.

وبهذا الانتصار، يكون منتخب الديوك قد تأهل لنصف نهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ عام 2006، وأمامه فرصة للتواجد في المباراة النهائية، بعد (1998 و2006)، أما عريس المباراة أنطوان غريزمان، فسجل هدفه السابع في آخر ست مباريات تنافسية لمنتخب بلاده (في اليورو والمونديال).

كما لم تخسر فرنسا في آخر 20 مباراة ينجح خلالها غريزمان في التسجيل (18 انتصار وتعادلين)، فيما وصل المدافع المدريدي رافاييل فاران لهدفه الدولي الثالث مع منتخبه، والمفارقة أن أهدافه الثلاثة جاءت بالرأس، بنفس الكيفية التي غالط بها الحارس موسليرا.

ووضح تأثير غياب إدينسون كافاني عن شريكه في الخط الأمامي لويس سواريز للمرة الأولى في مباراة تنافسية منذ مارس 2017. فقط عجز السفاح على لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، والأسوأ من ذلك، لم يُهدد هوغو لوريس ولو بتسديدة واحدة من أي مكان في الملعب، وهي إحصائية غير مسبوقة في تاريخ مشاركات مع البرسا مع منتخب بلاده.