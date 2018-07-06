السعودية تعترض صاروخا حوثيا استهدف جازان

الرياض: أعلن الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلقته جماعة “الحوثي” من اليمن، تجاه مدينة جازان، جنوب غربي المملكة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون عبر قناة “المسيرة” التابعة لهم، أن قوتهم الصاروخية استهدفت تجمعات للتحالف العربي والقوات الحكومية اليمنية في الساحل الغربي بصاروخ باليستي قصير المدى (لم تحدد نوعه).

ويأتي القصف الصاروخي للحوثيين، بعد ساعات قليلة من إعلان القوات اليمنية الحكومية، سيطرتها بالكامل على مركز مديرية “التحيتا” بمحافظة “الحديدة” غربي البلاد، مسنودة بالتحالف العربي لقيادة السعودية.

وبين وقت وآخر، يعلن الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية على مواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل السعودية.

ومنذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات، أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها أكثر من 150 صاروخا في سماء المملكة، فيما سقطت عدة صواريخ أخرى في أماكن مختلفة، خصوصًا في المناطق الجنوبية.

(الأناضول)