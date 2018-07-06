يوفنتوس يُبشر عشاقه قبيل ساعات من إعلان صفقة رونالدو

لندن-”القدس العربي”:

على طريقة المقولة الشهيرة “كل لبيب بالإشارة يفهمُ”. زّف نادي يوفنتوس النبأ السار لعشاقه، ببيان تمهيدي مفاده باختصار شديد، أن التقارير التي تتحدث عن اقتراب التعاقد مع هداف ريال مدريد التاريخي حقيقية، ولا يتبق سوى الإجراءات الروتينية التي سيعقبها مباشرة الإعلان الرسمي عن الصفقة.

العديد من التقارير الواردة من إيطاليا، تؤكد أن الأمور قد حُسمت بشكل عملي، وغدًا السبت الموافق السابع من يوليو / تموز، سيرفع الدون الولاء لشعار “فورزا يوفي” بدلاً من “هلا مدريد”، من باب تفاؤله بالرقم سبعة، وذلك مقابل انتعاش خزينة رئيس الريال فلورنتينو بيريز بحوالي 100 مليون يورو أو ما يزيد بقليل، بخلاف الراتب السنوي لصاحب الـ33، الذي سيصل لنحو 30 مليون يورو طوال مدة العقد (أربعة مواسم).

ومساء اليوم الجمعة، بصم بطل إيطاليا في آخر ستة مواسم على صحة هذه الأنباء، ببيان رسمي يصدر للمرة الأولى على موقعه الرسمي، فقط لعدم نفي ما تتناوله كل وسائل الإعلام العالمية عن اقترابهم من حسم صفقة قائد البرتغال أكثر من أي وقت مضى.

وجاء نص الرسمي على النحو الأتي ” بخصوص ما يتعلق بالأخبار الأخيرة المنتشرة من وسائل الإعلام فإن يوفنتوس سيقوم بتحديد كل خياراته في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوفه، وسوف نكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في نهاية المطاف، وهذا بطبيعة الحال وفق الآليات المتبعة في عالم الاحتراف”.