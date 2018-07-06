ترامب “الطفل” سيحلق في سماء لندن الأسبوع المقبل- (فيديو)

لندن: من المرتقب أن يحلّق منطاد كبير يظهر دونالد ترامب على شكل طفل في سماء لندن خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي، الأسبوع المقبل، بعدما وافق رئيس البلدية صادق خان على طلب المتظاهرين أصحاب هذه المبادرة.

وسيحلّق هذا المنطاد البرتقالي اللون الممتد على ستة أمتار الذي يظهر ترامب يرتدي حفاضا على مقربة من البرلمان على علو 30 مترا، بين التاسعة والنصف والحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي.

وقال الناطق باسم رئيس بلدية لندن الذي تجلى اختلاف الآراء بينه وبين ترامب على “تويتر” إن “رئيس البلدية يؤيد الحق في التظاهر السلمي ويتفهم أن ذلك قد يأتي على أشكال مختلفة”.

وكشف الناشط ليو موراي المنتمي إلى المجموعة التي أطلقت هذه المبادرة أن عريضة إلكترونية أطلقت حول هذه المسألة جمعت 10 آلاف توقيع.

وقال في تصريحات صحافية إن “البداية لم تكن سهلة مع مكتب رئيس البلدية الذي قال لنا إنه لا يعترف بالطفل ترامب كشكل شرعي من أشكال التظاهر”.

وأوضح “لكن نظرا للتأييد الواسع الذي حظيت به حملتنا، يبدو أن البلدية استعادت حسها الفكاهي. الطفل ترامب سيطير”.

ومن المرتقب تنظيم حركات احتجاجية واسعة النطاق خلال زيارة ترامب بريطانيا، الأسبوع المقبل، التي سيتخللها اجتماع برئيسة الوزراء تيريزا ماي وآخر بالملكة إليزابيث الثانية.