﻿سيرينا تشق طريقها إلى دور الستة عشر وشقيقتها فينوس تودع

لندن – رويترز: شقت سيرينا وليامز بطلة ويمبلدون للتنس سبع مرات طريقها لدور الستة عشر في نسخة هذا العام بعدما تعافت من بداية بطيئة لتهزم الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 7-5 و7-6.

وبدت الأمريكية المصنفة 25 بطيئة في بداية المباراة وتأخرت 5-3 لكن اللاعبة المخضرمة البالغ عمرها 36 عاما رفعت إيقاعها وفازت بستة أشواط متتالية مستغلة تأثر ملادينوفيتش بدرجات الحرارة المرتفعة. واستفاقت ملادينوفيتش ونالت فرصة لكسر إرسال منافستها والنتيجة 4-4 في المجموعة الثانية لكن سيرينا أحبطت انتفاضة المنافسة وزادت الضغط عليها بينما كانت اللاعبة الفرنسية تسدد ضربة الارسال وهي متأخرة 5-6. وأنقذت ملادينوفيتش نقطة لحسم المباراة بضربة أمامية ودفعت المجموعة الثانية لشوط فاصل لكنها لم تستطع إيقاف قطار سيرينا السريع. وبهذا تكون سيرينا قد فازت في 17 مباراة متتالية في ويمبلدون شملت الفوز باللقب في 2015 و2016. وغابت سيرينا عن البطولة العام الماضي بسبب الحمل والولادة.

في المقابل، ودعت شقيقة سيرينا، فينوس ويليامز، فعاليات بطولة ويمبلدون بعدما خسرت من الأمريكية كيكي بيرتنس بمجموعة لمجموعتين ضمن منافسات الدور الثالث، بواقع 2-6 و7-6 و7-8. وبذلك، فشلت فينوس في مواصلة مشوارها نحو المنافسة على اللقب للمرة السادسة في تاريخها. وتعد بطولة ويمبلدون إحدى مسابقات غراند سلام (البطولات الأربع الكبرى)، وانطلقت فعالياتها الإثنين لتنتهي يوم 15 يوليو/ تموز الجاري، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 16 مليون و60 ألف دولار.