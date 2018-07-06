﻿الدوري الانكليزي: كلوب مدرب ليفربول يتطلع إلى مزيد من التعاقدات

لندن – رويترز: قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي إنه راض عن التعاقدات الجديدة لكن سيواصل تدعيم فريقه حتى اليوم الأخير في فترة الانتقالات.

وانضم لاعبا الوسط فابينيو ونابي كيتا إلى ليفربول، لكن التعاقد مع مزيد من اللاعبين سيتوقف على القوة الاجمالية للتشكيلة، أو إذا تعرض لاعبون بارزون للإصابة في كأس العالم الحالية في روسيا. وقال كلوب: «نعم أنا سعيد. العمل على التعاقدات الجديدة مستمر دائما. لماذا نتوقف حتى غلق باب الانتقالات؟ إذا عاد كل اللاعبين في صحة جيدة من كأس العالم سنمتلك فريقا جيدا جدا، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أرغب في معرفته. لا نعرف بعد ما سيحدث على الجانب الآخر، لكننا لن نتوقف عن التفكير قبل اليوم الأخير في فترة الانتقالات».

وسينافس ليفربول على لقب الدوري الممتاز، وسيسعى لقطع خطوة إضافية في دوري أبطال اوروبا بعد وصوله إلى النهائي الموسم الماضي. وبدأ ليفربول فترة الاعداد للموسم الجديد وسيخوض تسع مباريات قبل انطلاق الدوري في 11 أغسطس/آب. ويقول المدرب الألماني إن المباريات الودية فرصة مثالية للاعبين المهمشين في النادي لتعزيز مساعيهم للعب بصورة أساسية. وتابع كلوب: «قلت للاعبين يوم الثلاثاء إن الكل لديه فرصة. لست أعمى وهذا يعني أنني أرى ما يقدموه، وإذا قدم لي أحدهم شيئا استثنائيا سأدرك ذلك وسأتخذ قرارا في هذا الشأن». ويخوض ليفربول مباراته الودية الأولى ضد تشيستر من الدرجة السادسة اليوم.