﻿مدرب السويد: أعشق الكرة الإنكليزية منذ طفولتي

سامارا (روسيا) – د ب أ: اعترف يان أندرسون مدرب المنتخب السويدي بأن مباراة فريقه أمام نظيره الإنكليزي ستعيد إليه لمحة من ذكريات الماضي، مشيرا إلى أنه كان من عشاق متابعة كرة القدم الإنكليزية عبر شاشات التلفزيون خلال فترة طفولته.

ويلتقي المنتخبان الإنكليزي والسويدي غدا على استاد مدينة سامارا الروسية ضمن دور الثمانية لكأس العالم 2018 في روسيا. وأضاف أندرسون: «نشأت في السبعينات على برنامج (تابس إكسترا) لكرة القدم بالتلفزيون السويدي وكنا نتابع الكرة الانكليزية» مشيرا إلى أن هذا كان جزءا مهما من حياته خلال مرحلة الطفولة والصبا. وأوضح: «كانت هناك مباراة واحدة فقط تبث على التلفزيون كل أسبوع… وفي يوم الاثنين من كل أسبوع، تبدأ التساؤلات عن المباراة التي سيتم بثها ثم تبدأ حالة الترقب ليوم السبت التالي والذي سيشهد بث هذه المباراة». وأكد: «كنت مشجعا دائما لكرة القدم الإنكليزية. أتذكر الملاعب الموحلة… كانت إنكلترا بلدي الثاني. ولهذا، من الرائع أن أواجه المنتخب الإنكليزي في الواقع حاليا كمدرب للمنتخب السويدي».

وأثار المنتخب السويدي إعجاب الجميع ببلوغه دور الثمانية في المونديال الروسي لتكون المرة الأولى التي يصل فيها لهذا الدور منذ 1994 .