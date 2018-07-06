﻿الدور ربع النهائي : رباعي المفاجآت يخوض الصراع على انتزاع التأهل للمربع الذهبي اليوم

سوتشي (روسيا) – د ب أ: قبل أسابيع قليلة، لم يكن الكثيرون يتوقعون تواجد منتخبات روسيا وكرواتيا والسويد وكذلك إنكلترا في دور الثمانية لكأس العالم الحالية، لكن المنتخبات الأربعة فجرت عددا من أبرز مفاجآت البطولة، والتي يتوقع أن تستمر مع خوض الصراع على التأهل للدور قبل النهائي.

ويلتقي المنتخب الروسي صاحب الضيافة نظيره الكرواتي اليوم في ختام منافسات دور الثمانية، بعد ساعات قليلة من لقاء المنتخب الإنكليزي نظيره السويدي في سامارا. ويعد المنتخب الإنكليزي الوحيد من المنتخبات الأربعة الذي توج بكأس العالم، في نسخة 1966، لكنه لم ينجح في الوصول بعدها إلى الدور قبل النهائي بالمونديال سوى مرة واحدة. ويدرك المدرب غاريث ساوثغيت، أن سجلات التاريخ تعتبر كفة المنتخبين متكافئتين، حيث تواجه الفريقان 24 مرة، وفاز الإنكليز 8 مرات، وفاز السويديون 7 مرات وتعادلا 9 مرات. وقال أندرياس غرانكفيست قائد المنتخب السويدي إنه قرأ أن الجماهير الإنكليزية كانت تحلم بمواجهة المنتخب السويدي، وإن الترشيحات لدى الكثيرين تصب لصالح الفريق الإنكليزي. وقال: «البعض يرجحون فوز المنتخب الإنكليزي بنسبة 99%… حسنا، من الجيد أن يحظى المنتخب الإنكليزي بمثل هذه الثقة. سنخوض المباراة ولنر ما يحدث.» وأضاف: «المنتخب الإنكليزي فريق جيد للغاية. لكننا نعرف أن المنتخب السويدي عادة ما يؤدي بشكل جيد أمامه… حققنا نتائج جيدة أمامهم، لذلك لا أشعر بالقلق.»

أما المنتخب الكرواتي، الذي أحرز المركز الثالث في أول مشاركة له بالمونديال في نسخة 1998، فيخوض دور الثمانية للمرة الأولى منذ تلك النسخة، مستفيدا من مجموعة من المواهب على رأسها النجم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، ويتطلع الفريق إلى تكرار الإنجاز الذي حققه قبل 20 عاما. وقال أنتي ريبيتش لاعب وسط كرواتيا قبل مواجهة المنتخب الروسي: «المنتخب الروسي قدم عروضا كروية جيدة في دور المجموعات وفي مباراته أمام إسبانيا (بالدور الثاني). هو فريق قوي للغاية، والأكثر من ذلك، هو يخوض البطولة على أرضه وهذا يمثل أفضلية كبيرة حقا للروس.»