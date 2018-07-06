﻿الفيفا يدعو الفريق التايلندي المحاصر في احد الكهوف لحضور نهائي المونديال

موسكو – د ب أ: دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فريقا للشباب لكرة القدم الذى يضم 12 لاعبا ومدربهم، المحاصرين حاليا في كهف في تايلند، لحضور المباراة النهائية لكأس العالم التي تقام الاسبوع المقبل، إذا تم إنقاذهم في الوقت المناسب.

وكتب جاني إنفانتينو رئيس الفيفا في خطاب أرسل للاتحاد التايلندي لكرة القدم أمس الجمعة: «معربا عن تعاطفي الشديد ودعمي لأسر اللاعبين والمدرب، بالإضافة إلى تضامني مع الشعب التايلندي». وتابع: «إذا، كما آمل، اجتمعوا مرة أخرى مع عائلاتهم في الأيام المقبلة وسمحت صحتهم بالسفر، لإن الفيفا سيكون مسرورا لدعوتهم لحضور نهائي كأس العالم في موسكو كضيوف للفيفا». وزارت المجموعة أحد الكهوف التي تبعد ألف كيلومتر شمال بانكوك، عاصمة تايلند، قرب الحدود التايلندية مع ميانمار، يوم 23 حزيران/يونيو الماضي، وفشلوا في الخروج بعد ارتفاع مياه الفيضان. ولا تزال محاولات الإنقاذ مستمرة، ولكن، يبدو أن حضورهم للمباراة النهائية بكأس العالم يوم 15 من الشهر الجاري مثار شكوك.