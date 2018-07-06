﻿فرنسا تسقط أوروغواي بثنائية وتحجز المقعد الأول في المربع الذهبي

نيجني نوفغورود (روسيا) – د ب أ: صعد المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم المقامة حاليا بروسيا، بعدما تغلب على أوروغواي 2/صفر على ملعب «نيجني نوفغورود» في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وافتتح المدافع رافاييل فاران التسجيل في الدقيقة 40، ثم أضاف النجم أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 61، لتحجز فرنسا المقعد الأول في المربع الذهبي. وافتقد منتخب أوروغواي جهود النجم إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، بسبب الإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، التي تعرض لها خلال المباراة أمام البرتغال في دور الستة عشر. ولعب كريستيان ستواني، إلى جانب النجم لويس سواريز في خط هجوم أوروغواي. وتقدم المنتخب الفرنسي خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب المونديال الذي أحرزه مرة واحدة في 1998 على أرضه، بينما تبددت فرصة أوروغواي في التتويج باللقب الثالث بعد بطولتي 1930 و1950 .ويلتقي المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي الثلاثاء المقبل، الفائز بين البرازيل وبلجيكا.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من المنتخب الفرنسي بحثا عن هز الشباك مبكرا، بينما كثف منتخب أوروغواي تركيزه على الجانب الدفاعي مع البحث عن الفرص عبر الهجمات المرتدة. وكانت أول فرصة تهديفية من نصيب أوروغواي، حيث سدد خوسي خيمينيز كرة خطيرة برأسه في الدقيقة 14 لكن الحارس الفرنسي هوغو لوريس تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بها. ورد منتخب فرنسا بهجمة خطيرة بعدها بأقل من دقيقة واحدة، حيث هيأ أوليفيه جيرو الكرة برأسه إلى كيليان مبابي الذي سددها برأسه لكنها مرت فوق العارضة. وظلت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين لكن غياب الانسجام شيئا ما بين العناصر الهجومية للمنتخب الفرنسي أضاع أكثر من فرصة، وفي الدقيقة 40، افتتح فاران التسجيل، حيث سدد غريزمان كرة متقنة من ركلة حرة، وجهها فاران بلمسة مهارية برأسه إلى داخل الشباك معلنا تقدم فرنسا 1/صفر. وضغط أوروغواي بقوة بحثا عن التعادل، وأنقذ الحارس الفرنسي لوريس شباكه من هدف محقق في الدقيقة 44، حيث تصدى ببراعة شديدة لكرة سددها كاسيريس برأسه وسط ارتباك في منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 59، أجرى أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي تغييرين دفعة واحدة، حيث أشرك ماكسيميليانو غوميز بدلا من ستواني، وكريستيان رودريغز بدلا من رودريغو بيتانكور. وتقلصت أمال أوروغواي في العودة في الدقيقة 61، حيث عزز المنتخب الفرنسي تقدمه بالهدف الثاني عندما سدد غريزمان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها موسليرا لكنها مرت منه بشكل غريب إلى داخل الشباك معلنة تقدم فرنسا 2/صفر . وكاد كورينتن توليسو أن يضيف الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 73 حيث غابت عنه الرقابة الدفاعية داخل منطقة الجزاء، ليسدد دون ضغوط لكنه أخطأ في التصويب لتمر الكرة فوق العارضة مباشرة. وأجرى ديديه ديشان مدرب فرنسا تبديله الأول في الدقيقة 80 حيث أشرك ستيفن نزونزي بدلا من توليسو. وبدا اليأس يتسلل إلى بعض عناصر أوروغواي في الدقائق الأخيرة، بينما ظهرت الثقة بشكل هائل على عناصر المنتخب الفرنسي مع غياب الضغوط. ومرت الثواني المتبقية بدون أن تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز فرنسا 2/صفر وتأهلها إلى الدور قبل النهائي.