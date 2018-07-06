﻿روبوت «أعمى» يتسلق السلالم ويتجاوز العقبات بدون كاميرات

واشنطن ـ الأناضول: طور باحثون أمريكيون، روبوتا «أعمى» يمكنه أن يتسلق الســـــلالم ويتجاوز العقبات والطرق غير الممهدة والصخور، دون مساعدة الكاميرات أو أجهزة الاستشعار البصرية.

الروبوت الجديد طوره باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وأوضح الباحثون أن الروبوت الجديد الذي يطلق عليه اسم «الفهد 3» يمكنه القفز عبر التضاريس الوعرة، وتسلق درج ممتلئ بالحطام، وسرعان ما يستعيد توازنه عندما يسقط.

وأضافوا أن الروبوت الجديد يبلغ وزنه 90 رطلًا، وهو بحجم كلب من سلالة لابرادور كامل النمو، وتم تصميمه ليعمل دون الاعتماد على الكاميرات أو أي مستشعرات بيئية خارجية.

وبدلاً من ذلك ، يبدو الأمر وكأنه «يشعر» بطريقة رائعة عبر المناطق المحيطة به بطريقة يصفها المهندسون بأنها «حركة أعمى»، يشبه إلى حد كبير تحرك المرء عبر غرفة مظلمة، وذلك بفضل خوارزميتين جديدتين طورهما الباحثون هما خوارزمية الكشف عن جهات الاتصال، وخوارزمية تحكم تنبؤية نموذجية.

وقال مصمم الروبوت، سانجبي كيم، أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن «هناك العديد من السلوكيات غير المتوقعة التي يجب أن يتمكن الروبوت من التعامل معها بدون الاعتماد بشكل كبير على الرؤية».

وأضاف: «يمكن أن تكون الرؤية صاخبة، وغير دقيقة بعض الشيء، وأحيانًا غير متوفرة، لذلك نريد أن يعتمد الروبوت أكثر على المعلومات اللمسية. بهذه الطريقة، يمكنه معالجة العقبات غير المتوقعة أثناء التحرك بسرعة».

والروبوت الجديد مزود بأجهزة محسنة للإنسان الآلي، تسمح للروبوت بالتمدد للخلف وللأمام، والالتواء من جانب إلى آخر، بطريقة تشبه إلى حد كبير القط الذي يصل الى وضع الانقضاض.

وفي غضون السنوات القليلة المقبلة، يتطلع سانجبي كيم بأن يكون الروبوت الجديد قادر على القيام بمهام قد تكون خطيرة للغاية أو يتعذر على البشر مواجهتها.