﻿أسود تلتهم صيادين في محمية جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ – أ ف ب: التهمت أسود ثلاثة صيادين غير قانونين في محمية خاصة للحيوانات في جنوب شرق دولة جنوب إفريقيا، بحسب ما أفاد صاحب هذه الحمية.

وكان الصيادون قد دخلوا إلى محمية سيبويا صباح الاثنين مسلحين ببندقية وفأس طمعا بقرون حيوانات وحيد القرن، وقد عثر على أشلائهم في اليوم التالي، بحسب ما قال نيك فوكس.

وأوضح «يبدو أنهم علقوا وسط مجموعة كبيرة من الأسود ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتحرك»، مشيرا إلى أن عددهم المحدد ليس معلوما.

كل سنة، تقتل آلاف الحيوانات من نوع وحيد القرن في إفريقيا طمعا بقرونها التي تلقى رواجا كبيرا في ممارسات الطب التقليدي في الصين وفيتنام خصوصا.

ولم يبق سوى 5 آلاف حيوان وحيد قرن أسود في القارة الإفريقية، من بينها 1900 في جنوب إفريقيا. ويضم البلد أيضا نحو 20 ألف حيوان وحيد قرن أبيض، أي 80 ٪ من العدد الإجمالي لهذا النوع في العالم.