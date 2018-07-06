﻿«عروض زواج حول القمر» بحلول 2022

باريس ـ من رشا خلف: تعتزم وكالة متخصصة بتنظيم حفلات الزفاف الغريبة في فرنسا، إطلاق خدمة جديدة للعروسين، تبلغ كلفتها 145 مليون دولار، وذلك بحلول عام 2022.

وستمكّن وكالة ApoteoSurprise الشبان من تقديم خاتم الزواج لشريكات حياتهم خلال التحليق حول القمر، حسب موقع «أن بي سي» الأمريكي.

وتحقق الوكالة من خلال هذه الخدمة «عروض الزواج الأكثر جنونا وروعة».

واعتبارا من مارس/آذار 2022، سيستطيع من له القدرة على صرف نحو 150 مليون دولار حجز هذه الخدمة المخصصة على الموقع ليخضع بعد ذلك إلى برنامج تأهيلي يستمر 5 أشهر يتضمن في البداية تدريبا بدنيا، ودروسا تقنية لنحو 3 أشهر.

وفي اليوم الموعود سيجري الانطلاق من مركز «كنيدي» للفضاء في قاعدة «كيب كانافيرال» الجوية والفضائية، في ولاية فلوريدا.

وبعد ثلاثة أيام تصل الكبسولة إلى المدار القمري، مع التحليق حول النجم المحترِق على ارتفاع يتراوح بين 300-200 كيلومترا، ولاحقا سيتم إيقاف جميع الاتصالات مع الأرض حوالي نصف ساعة، أثناء طيران الكبسولة فوق الجانب المظلم من القمر.

أما بث أغنية فرانك سيناترا الشهيرة» fly me to the moon»، فسيكون متاحا عند منتصف طريق الطيران المداري، ما يسمح للرجل بتقديم خاتم الزواج الموجود في بزته الفضائية.

وسيكون المسار الذي تتبعه الكبسولة مشابها لمسار المهمة أبوللو 8 عام 1968، وسيتم تجهيز الكبسولة، التي تصل سرعتها 38 ألف كيلومتر في الساعة، بـ8 كاميرات لتخليد لحظة الدخول المذهل للزوجين في تاريخ الفضاء، لا سيما لأول عروسين سيطلبان هذه الخدمة.