﻿توقيف سعودي يستغل الأطفال جنسيا عبر ألعاب «بلاي ستيشن»

الرياض ـ الأناضول: أعلنت السلطات القضائية السعودية، توقيف شاب متهم باستغلال الأطفال جنسيًّا يُطلق عليه اسم «طمبق»، بعد ساعات من مطالبة السعوديين بالقبض عليه، حسب مصدر قضائي. ونقلت الوكالة الرسمية السعودية (واس)، عن مصدر لم تسمه في النيابة العامة، الخميس، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف «طمبق».

وأوضحت أن ذلك جاء «في إطار حماية المجتمع ومساءلة المتجاوز وإحالته للقضاء». ولم توضح الوكالة، المنطقة التي جرى فيها القبض على الشخص المذكور. وجاء هذ الإجراء بعد ساعات من تداول مغردين سعوديين على موقع «تويتر» مقطع فيديو يظهر ممارسات وأحاديث لـ«طمبق»، «يستدرج الأطفال عبر ألعاب بلاي ستيشن لأغراض جنسية».

ودشّن هؤلاء «هاشتاغ» (وسم) يحمل اسم الشخص، وطالبوا بالقبض عليه.

وسجل سعوديون آلاف التغريدات الغاضبة عبر «تويتر» من أفعاله، حتى احتل الوسم مركزا متقدما على قائمة الأكثر انتشارا في المملكة، وفق وسائل إعلام محلية، الخميس. ونظام مكافحة جريمة التحرش في المملكة، ينص على أنه ‏»إذا كان المجني عليه في جريمة التحرش طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ‏فيعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل 300 ألف ريال»، وفق واس.