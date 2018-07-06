﻿ألمانيا تطالب روسيا بوقف فوري لإطلاق النار في الجنوب

برلين – الأناضول: أدانت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، تصعيد العنف جنوب غربي سوريا، قرب الحدود الأردنية، مطالبة روسيا بوقف إطلاق النار والسماح بايصال المساعدات للمتضررين. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، نشره اليوم على «تويتر». وقال زايبرت، «تدين الحكومة الألمانية تصعيد العنف في منطقة الحدود السورية الأردنية»ز وتابع «الهجوم العسكري الذي يشنه نظام (بشار) الأسد، بدعم من روسيا وإيران في منطقة الحدود السورية الأردنية، أدى إلى وضع إنساني كارثي» ومضى قائلاً «320 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب تصاعد العنف». وأضاف «نطالب بالتحديد روسيا، كحليف لنظام الأسد، وطرف في الحرب، باستعادة وقف إطلاق النار في المنطقة فورا، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضرر».

وتدخل مناطق جنوب غربي سوريا، وبينها درعا والقنيطرة والسويداء ضمن منطقة «خفض التصعيد»، التي تم إنشاؤها في يوليو/ تموز 2017، وفق الاتفاق الذي توصلت إليها، آنذاك، روسيا والولايات المتحدة والأردن.

ومنذ 20 يونيو/حزيران الماضي، يشن النظام السوري بالتعاون مع حلفائه والميليشيات الشيعية الموالية له، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا القريبة من الحدود مع الأردن، جنوب غربي سوريا.