عباس يمنح الناشط السويدي بنيامين لادرا الجنسية الفلسطينية ووسام التميّز

رام الله: منح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الناشط السويدي، بنيامين لادرا، الجنسية الفلسطينية ووسام الاستحقاق والتميز.

وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء، أن هذه الخطوة تأتي تقديرا لجهود لادرا (25 عاما) ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.

ومنعت إسرائيل، اليوم، لادرا، من دخول الأراضي الفلسطينية التي وصلها قادماً من بلاده سيراً على الأقدام، في رحلة بدأها أغسطس/ آب الماضي، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ووصل الناشط السويدي إلى إسرائيل من الحدود الأردنية، إلا أن الشرطة الإسرائيلية أوقفته لمدة ست ساعات، ولم تسمح له بدخول الأراضي الفلسطينية.

وقال لادرا، أثناء عودته من المنطقة الحدودية إلى العاصمة الأردنية عمان، إن “إسرائيل تخاف من ناشط سويدي مسالم”.

وأضاف: “منذ 11 شهراً وأنا أسير على الأقدام بعد خروجي من مدينة غوتنبرغ”.

وتابع: “قطعت 5 آلاف كيلو متر، وعبرت دول عديدة حتى حدود فلسطين، ولن أتخلى عن نضالي حتى يحصل الفلسطينيون على حريتهم”.

وأوضح أنه سيغادر عمان بعد أيام بالطائرة إلى السويد.

(الأناضول)