جماعات حقوقية أمريكية تستنكر رفض إدارة ترامب منح “الحماية المؤقتة” لجميع اليمنيين  

واشنطن - “القدس العربي” – رائد صالحة

استنكرت جماعات حقوقية أمريكية ومنظمات تدافع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إعادة تسمية الوضع القانوني المؤقت بالنسبة لليمنيين.

واتفقت هذه الجماعات على الترحيب بتمديد الحكومة الأمريكية للوضع المؤقت لنحو 1300 يمني مما يحميهم من احتمال طردهم من الولايات المتحدة إلى وطنهم الذي تمزقه الحرب إلا أنها قالت إنها تشعر بقلق عميق من فشل الإدارة الأمريكية في إعادة اعتبار اليمن كدولة مستقبلة للحماية المؤقتة.

وقالت منظمة “دعاة الإسلام”، وهي جماعة حقوقية أمريكية تدافع عن الحقوق المدنية والتنظيمات الطلابية لجميع الأديان، إن الإدارة الأمريكية، إضافة إلى القرار الطائش لصالح حظر السفر، قد اغلقت أبواب الأمة الأمريكية أمام الفارين من أجل حياتهم. وأضافت أنه خطأ له عواقب كارثية محتملة من بينها تصاعد الاتهامات ضد الإدارة بأنها تمارس سياسة ضد المهاجرين والأشخاص الملونيين.

وقالت منظمات حقوقية إن العبء يقع الآن على عاتق الكونغرس مع الإشارة إلى أن القضية ليست حزبية ولكنها قضية قيم إذ على أعضاء الكونغرس العمل سوية من أجل التوصل إلى حل دائم لحماية المجتمع اليمني.

وأكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن عدم إعادة تسمية الوضع القانوني بالنسبة لليمنيين يعني عدم اليقين واحتمال الترحيل بالنسبة للكثيرين.

وأوضح الاتحاد أن اليمنيين الذين فروا بعد الموعد النهائي للقرار السابق المتعلق بالحماية يواجهون خطر الترحيل. وقال الاتحاد إن الملاذ الأخير هو أن يقوم الكونغرس بتفعيل حل دائم لليمنيين الذين لا يشملهم القرار الأخير.

ويأتي هذا القرار بعد أن أنهت الإدارة الأمريكية وضع الحماية المؤقتة لستة دول مما قد يؤدي إلى ترحيل 300 ألف شخص قسرا وفصلهم عن أطفالهم.