ثاني حالة انتحار في اسبوع بالسعودية بسبب لعبة الحوت الأزرق

الرياض: هزت حادثة انتحار طفلة سعودية الجمعة أرجاء المدينة المنورة، غرب المملكة، بسبب لعبة “الحوت الأزرق” التي تستهدف الأعمار تحت العشرين وتقودهم للانتحار بطرق بشعة.

وذكرت صحيفة (سبق) السعودية “أن الطفلة الضحية تبلغ من العمر 13 عاماً وتسكن في إحدى القرى المجاورة للمدينة المنورة، وقد قامت بشنق نفسها بسبب “لعبة الحوت”؛ بحسب المعلومات الأولية؛ فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث.

وتعد هذه ثاني حالة تشهدها المملكة خلال أسبوع واحد؛ حيث وقعت الحادثة الأولى في أبها قبل أيام، بعدما أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً على الانتحار بعد دخوله في تحدي اللعبة. (د ب أ)