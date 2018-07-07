ملك البحرين يسمح بعلاج زعيم للمعارضة البحرينية في الخارج على نفقة الدولة

المنامة: قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن أحد رجال الدين الشيعة البحرينيين البارزين الذي جُرد من جنسيته قبل عامين سيسمح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي.

كان الشيخ عيسى قاسم، الذي ينظر إليه باعتباره الزعيم الروحي لجماعة الوفاق المعارضة الرئيسية في البلاد، قيد الإقامة الجبرية لأكثر من عام. وقد حكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة جمع أموال بشكل غير قانوني.

وفي حسابه الخاص على “تويتر” قال الوزير إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر بتسهيل إجراءات سفر الشيخ عيسى قاسم للعلاج في الخارج وأن الدولة ستتكفل بتغطية أية تكاليف يتطلبها العلاج.

وأضاف الوزير أن ذلك “حسب رغبته ورأي أطبائه”.

وليس من الواضح إلى أين سيتوجه زعيم المعارضة (81 عاما) للعلاج، لكن مصادر مقربة من قاسم قالت إن من المحتمل أن يتوجه إلى لندن. (د ب أ)