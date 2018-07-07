نوارس “ثملة” على سواحل جنوبي بريطانيا

لندن: عُثر في بريطانيا، الجمعة، على نوارس “ثملة”، قرب ساحل جنوبي البلاد.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عن الجمعية الملكية للرفق بالحيوان (خاصة)، إنه تم العثور على مجموعة نوارس “في حالة ارتباك”، بمقاطعتي ديفون ودورسيت (جنوب).

وأوضحت الجمعية، أن الطيور كانت تكافح من أجل الوقوف على أرجلها، إلا أنها استعادت عافيتها بعد أن تقيأت.

وأضافت أن ذلك ربما يكون نتيجة تناول مخلفات مصنع مشروبات كحولية.

وأضافة “بي بي سي”، أن الجمعية ناشدت الأطباء البيطريين المحليين، مساعدة أي طائر تلاحظ عليه أعراض مماثلة، للتعافي من الكحول.

ويشار إلى أن ظاهرة “النوراس الثملة” بدأت ملاحظتها قرب سواحل البلاد الجنوبية، منذ منتصف يونيو/ حزيران المنصرم.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق بشأن متابعة السلطات للأمر، أو تحميل المصنع المشار إليه المسؤولية رسميًا. (الأناضول)