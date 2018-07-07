الصبية التايلانديون المحاصرون داخل كهف يقولون في رسالة “لا تقلقوا”- (صور)

شيانج راي: “لا تقلقوا، جميعنا أقوياء”، جاء هذا في رسالة من 12 صبيا تايلانديا محاصرين داخل كهف في شمال تايلاند ونشرت على صفحة قوات البحرية الخاصة التايلاندية على موقع فيسبوك في وقت مبكر السبت.

وأضافت الرسالة التي كانت مكتوبة بخط اليد بالحبر الأزرق على قطعة من ورق كراسة ونقلها غواص إنقاذ أجنبي، في وقت متأخر الجمعة “عندما نخرج من هنا، نريد أن نأكل أشياء كثيرة. نرغب في العودة إلى منازلنا في أقرب وقت ممكن”.

وتم نشر مجموعة من سبع صفحات على فيسبوك، مع وجود رسائل على ما يبدو من كل الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 16 عاما، ومدربهم البالغ من العمر 25 عامًا. وتعبر رسائلهم الموجزة عن الامتنان والحب وكذلك أحلام تناول الطعام.

وكتب أحد الصبية “أريد أن آكل لحم الخنزير المقلي”.

وحوصرت المجموعة على مسافة أكثر من أربعة كيلومترات داخل الكهف منذ يوم 23 حزيران/ يونيو.

وسدّ فيضان طريق الخروج من الكهف وظلت أجزاء من الكهف مغمورة بالكامل بالماء، حتى بعدما بدأ عمال الإنقاذ تصريفها بالمضخات الصناعية.

ويفكر رجال الإنقاذ في حفر ثقب بارتفاع 600 متر في سقف الكهف ونقلهم جواً، ولكن هذا الاحتمال لا يزال في مرحلة استكشافية.

وقال رجال الأعمال إلون موسك يوم الجمعة إنه سيرسل مهندسين من شركتين من شركاته- سبيس إكس وبورنج كو- إلى تايلاند في محاولة للمساعدة في الحفر المحتمل.

وكتب موسك “هناك على الارجح العديد من التعقيدات التي يصعب تقديرها دون أن تكون هناك شخصيا”.

وقال حاكم المنطقة، نارونجساك أوسوتاناكورن، لوسائل الإعلام في وقت سابق السبت إنه لن يتم التعجل في تنفيذ عملية الإنقاذ، حتى مع اعترافه باستنزاف مستويات الأوكسجين داخل الكهف والتهديد بهطول أمطار موسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف “إذا كانت هناك أمطار غزيرة والوضع غير جيد فسوف نحاول اخراجهم عاجلا”. (د ب أ)