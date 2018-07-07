القضاء الفرنسي يحكم بالسجن أربع سنوات لبلجيكي تونسي أدار موقعا جهاديا

باريس: حكم القضاء الفرنسي في باريس على البلجيكي من أصل تونسي فاروق بن عباس مساء الجمعة بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بعد ادانته بالعمل لدى “انصار الحق” أكبر موقع جهادي ناطق بالفرنسية في اواخر العقد الأول من الالفية.

وبعد أدانة بن عباس (32 عاما) بالتواطؤ مع مجرمين ارهابيين، حكم عليه أيضا بالمنع التام من التواجد في الأراضي الفرنسية. وكان الادعاء طالب بعقوبة السجن لست سنوات بينما دعا الدفاع الى الافراج عنه.

ومثل بن عباس أمام المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ لاغراض ارهابية مع ثلاثة اشخاص عملوا مثله على ادارة الموقع.

وقال الادعاء إن الموقع كان ينشر بيانات لتنظيمات متطرفة وتبني اعتداءات وتطبيقات للتشفير، وانه كان “اداة بتصرف منظمات ارهابية من أجل التجنيد وحتى التواصل”.

ونفى بن فاروق الخميس أن يكون قام بالتجنيد لصالح الموقع وأكد انه نشر الدعاية “لدواعي الاعلام”.

وحكم القضاء على نور الدين ز. الذي اعد تطبيق التشفير “مجاهدين سيكرت” ودافيد ر. المشتبه بانه ساهم في اعداد الموقع بالسجن خمس سنوات.

وكان القضاء حكم العام الماضي على مؤسسة الموقع الفرنسية ماريون تايمونييه بالسجن ست سنوات. (أ ف ب)