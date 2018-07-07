رئيس الفلبين: مستعد للاستقالة إذا أثبت أحد “وجود إله” للكون
مانيلا: أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، استعداده لتقديم استقالته، إذا أثبت أحد “وجود إله” للكون.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس″ عن دوتيريتي قوله خلال كلمة له مساء الجمعة، بمدينة دافاو: “أين هو منطق وجود إله”.
وتابع: “إذا كان هناك شخص واحد يستطيع إثبات أنه قادر على التحدث مع الرب ورؤيته من خلال صورة أو (التقاط) سيلفي معه، سأستقيل فورا”.
والأسبوع الماضي، تسببت تصريحات مماثلة لدوتيرتي في إثارة انتقادات لاذعة له من بعض حلفائه السياسيين، كما وصفه أحد الأساقفة الكاثوليك بأنه “مريض نفسيا”، حسب “أسوشيتد برس″.
في المقابل، دافع المتحدث الرئاسي هاري روكي، عن تصريحات دوتيرتي قائلا: “الرئيس له الحق في التعبير عن رأيه بشأن الدين”.
وكشف روكي عن أن تصريحات دوتيرتي “تأتي على خلفية تعرضه لاعتداء جنسي في صغره على يد كاهن مسيحي”.
ويشار إلى أن نحو 80% من سكان الفلبين البالغ تعدادهم نحو 103 ملايين نسمة يعتنقون المسيحية، إلى جانب ما يتراوح بين 5 و10% يعتنقون الإسلام. (الأناضول)
قال تعالى:
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ (54)
سورة ” فصات ”
دخول بدين سماوي وآخر نسخه الإسلام يوجب إيمان بغيب ملخصه وجود خالق للكون وقوانينه وكائنات وإنسان ومتابع لهم زودهم بتعاليم ملخصها نصائح وتحذيرات وأوامر ونواهي وحوافز وعقوبات جنة ونار بكتاب سماوي مرره خلال رسل بشر أمن لهم معجزات لتصديقهم بهدف حفظ نفس وعرض ومال وأسرة ومجتمع وعدالة ومكارم أخلاق بنظام حكم مدني ومن لم يؤمن لا يعترض من آمن وتكفل الخالق بحفظ دينه، فراجت تجارة طعام حلال وبنوك حلال وسياحة وفنادق حلال وزبائن من كل انتماء فالمجتمعات المحافظة منتشرة عبر العالم وتختار ما يناسبها بكل مكان وزمان
لا تلموه معقد من رجال الدين
هذا هو قمه الانحطاط الاخلاقي
قمه الفشل وقمه الغرور الكاذب
هذي المخلوق ليس الا مخلوق فارغ ليس في فمه الا هواء سيّء
يريد ان يكون له شان وهو عباره عن خيال زابل
مخلوق تافه
نعم لكون الإنسان. محدودية. التفكير. فهو
لا يستطيع أن. ينكر. أو أن يثبت. وجود. خالق لهذا الكون .
وإذا يوجد خالق لهذا الكون فهو ليس بحاجه الي مخلوقاته. ولا إلى فلوسهم. ولا إلى املاكهم.
لأن تعيش. في حياه زافه.
المهم أن. يكون عملك في خدمة الإنسانية جمعا
ولا أن أكون. عنصري. جاهل
نعم. ندعم البحث. عن الخالق من خلال. العلم
والخالق وحده هو. صاحب القرار في محاسبه البشر
فلنعمل. الخير. وبنا الإنسانية أفضل من تدميرها
نعم. الي EGALITERNISM
No More ENSLAVMENY
الدين هو العمل. في رقي. وسعاده البشريه
حب لأخيك كما تحب لنفسك
وأعطي يد العون لمن يطلب
وأعطي العلم مجانا. واللزاما
العلما. ورثه الانبيا. فلنتعلم. وهذا حق وواجب
في معرفه. سر الكون والحياه
GOOD LUCK FOR ALL
حفيد فرعون الغريق…
هناك. فيلسوف. اغريقي
كان. يمشي. بوسط. الناس في النهار. وهو. يشعل بيده. شمعه. فقالوا. أنه مجنون يشعل شمعه بوضوح النهار
ولكن. من باب الاستفسار عن رأي هذا المجنون. بنسبه لهم سألوه لماذا تشعل هذه الشمعه ونحن في ضوء الشمس
فقال الفيلسوف انني ابحث عن وجود إنسان بمعني الكلمه
أي الناس غلبت عليهم الدنيا وأصبحوا ماديين ليس للانسانيه عندهم من معني
.. نعم. هناك من هلوسه الفكر.. وهذا أيضا مرض نفسي بحاجه الي علاج
كل مخلوق في العالم لا بدي له من خالق له أوجب. وجوده علي عدم وجودها
وهذا صعب الاستعاب به
من هلوسه. فكر النشاشيبي
GOOD LUCK FOR ALL