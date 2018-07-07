إيران تعدم ثمانية من تنظيم الدولة بسبب هجوم وقع العام الماضي في طهران

طهران: أعدمت إيران ثمانية من أعضاء تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش)، في طهران، فيما يتعلق بهجوم، وقع في العاصمة الإيرانية، العام الماضي.

وتم إعدام الثمانية في أحد السجون بطهران السبت، طبقا لما ذكرته وكالة الطلبة الايرانية “إسنا”.

وكان الثمانية قد أدينوا بمهاجمة البرلمان الايراني في حزيران/ يونيو 2017، بالاضافة إلى مرقد الإمام الخميني، في جنوب البلاد.

وقتل 18 شخصا وأصيب 50 في الهجومين.

وينظر تنظيم الدولة “داعش” وهو جماعة إرهابية سنية إلى إيران الشيعية على أنها عدو لدود. (د ب أ)