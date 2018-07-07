إعلان من وزير أردني “حذفه لاحقا” يثير حفيظة السعوديين- (تغريدات)

“القدس العربي”: أثار وزير الاتصالات الأردني مثنى غرايبة، حفيظة مغردين سعوديين، بعد نشره إعلانا يخص الشباب الأردني الباحث عن عمل.

وغرد غرايبة، بإعلان عن وجود فرص عمل في السعودية للشباب الأردني المختص في تكنولوجيا المعلومات.

الوزير الأردني يعرض وظائف في السعودية للأردنيين !

*التغريدة المحذوفة !#توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين pic.twitter.com/mcUflqXK7x — عبدالله محسن القرني (@Abdullh_m7sn) July 6, 2018

وأبدى مغردون سعوديون استياءهم من إعلان الوزير الأردني عن وظائف لمواطنيه في بلد يعاني شبابه من بطالة حادة.

وقال مغردون سعوديون، إن الشباب السعودي العاطل عن العمل، يستحق هذه الوظائف، بدلا من استقطاب جنسيات أخرى، في حين أشار آخرون، إلى أن ما أعلنه الوزير الغرايبة يأتي بعد قمة “مكة” التي وعد بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، بتوفير فرص عمل للأردنيين.

واتهم مغردون، وزارة العمل السعودية بالتقصير في توفير وخلق وظائف للمواطنين، في حين يبادر الوزير الأردني بنشر إعلانات التوظيف لمساعدة مواطنيه.

وفي وقت لاحق، حذف الوزير مثنى غرايبة تغريدته التي تضمنت إعلانا للتوظيف في السعودية.

وكانت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الخميس، أظهرت أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، من 12.8 بالمئة في الربع السابق.

#توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين تدخل المستوصف تحصل الاستقبال وحارس الامن سعودي تطلع فوق تحصلهم اجانب تدخل الصيدليه تحصل حارس الامن سعودي والصيدلي اجنبي تروح الشركات تشوف العامل سعودي والمدراء وسوبر فايزر اجنبي تروح المولات تشوف البائع والبائعات سعوديين والمشرفين اجانب ! — نواف الروقي (@nawaf_al_511) July 5, 2018

في امريكا وكندا قبل لا الاجنبي ياخذ وظيفة يسوون مسح كامل على كل البلد National scan ويعرضون الوظيفة في كل مكان لين يتأكدون انه مافيه من ابناءالبلد ممكن ياخذ هالوظيفة.كنت ادرّس عربي بجامعة مشقين وكل سنه اجباري لازم يدورون بديل امريكي ياخذ وظيفتي.#توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين — بلقيس البرّاك (@bilqis_albarrak) July 5, 2018

#توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين

غالبية الشركات لا تريد الاستثمار في الشاب السعودي وتدريبه، تكتفي فقط باستقدام وافدين (جاهزين) أوفر لهذه الشركات طالما أنهم يستهدفون فقط الربحية ولا يستثمرون في استراتيجيات الدولة لتطوير الاقتصاد وتوليد الوظائف وبناء الاقتصاد المعرفي — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) July 6, 2018

#توظيف_الاردنيين_وشبابنا_عاطلين توظيف الاجانب في بعض وظائف الـ IT ينذر بخطر كبير ، لانه مجال أمني حساس وفي الأصل هو ممنوع لأن فيها كمية داتا عالية جداً وخاصة في البنوك وشركات الاتصالات والقطاعات الحكومية الأمنية !؟ pic.twitter.com/Zlv8daHR53 — مثيب المطرفي (@Muthieb) July 5, 2018