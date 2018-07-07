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إعلان من وزير أردني “حذفه لاحقا” يثير حفيظة السعوديين- (تغريدات)

Jul 07, 2018
وزير الاتصالات الأردني مثنى غرايبة
وزير الاتصالات الأردني مثنى غرايبة

“القدس العربي”: أثار وزير الاتصالات الأردني مثنى غرايبة، حفيظة مغردين سعوديين، بعد نشره إعلانا يخص الشباب الأردني الباحث عن عمل.

وغرد غرايبة، بإعلان عن وجود فرص عمل في السعودية للشباب الأردني المختص في تكنولوجيا المعلومات.

وأبدى مغردون سعوديون استياءهم من إعلان الوزير الأردني عن وظائف لمواطنيه في بلد يعاني شبابه من بطالة حادة.

وقال مغردون سعوديون، إن الشباب السعودي العاطل عن العمل، يستحق هذه الوظائف، بدلا من استقطاب جنسيات أخرى، في حين أشار آخرون، إلى أن ما أعلنه الوزير الغرايبة يأتي بعد قمة “مكة” التي وعد بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله ولي العهد محمد بن سلمان، بتوفير فرص عمل للأردنيين.

واتهم مغردون، وزارة العمل السعودية بالتقصير في توفير وخلق وظائف للمواطنين، في حين يبادر الوزير الأردني بنشر إعلانات التوظيف لمساعدة مواطنيه.

وفي وقت لاحق، حذف الوزير مثنى غرايبة تغريدته التي تضمنت إعلانا للتوظيف في السعودية.

وكانت بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية الخميس، أظهرت أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفع إلى مستوى قياسي عند 12.9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، من 12.8 بالمئة في الربع السابق.

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