منة فضالي تثير الجدل مجددا بسبب أحدث صورها- (شاهد)

“القدس العربي”: أثارت الفنانة منة فضالي الجدل من جديد بسبب أحدث صورها التي نشرتها من خلال حسابها على “إنستغرام” خلال تواجدها في الساحل الشمالي، حيث نشرت صوراً تكشف عن ظهرها بالكامل وهي ترتدي البكيني.

وشن البعض هجوماً حاداً على منة بسبب جرأتها الشديدة خلال الفترة الأخيرة، إذ نشرت صوراً تظهر من خلالها بإطلالات مثيرة، مؤكدين أنها هذه المرة تجاوزت الخطوط الحمراء.

ودافع البعض الآخر عنها، وأكد أن ملابسها تتناسب مع الشاطئ والمكان الذي ترتاده، وإنه من الضروري إحترام حياتها الخاصة.