جدل حول أنباء عن عودة نوال الزغبي إلى طليقها

لندن – “القدس العربي”: أثار انتشار خبر حول عودة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الى طليقها إيلي ديب، جدلاً على شبكات التواصل الإجتماعي ،خاصة وانه كان قد حذف كل ما كتبه عنها مؤخراً.

وذكرت مجلة لها، ان البعض شكك في منشورات نوال التي اعتبروها رداً على غزل ديب بها، ليتبيّن أنّه لم يكن يقصد طليقته، بل إمرأة أخرى تعرّف إليها مطلع العام.

ومن جهة أخرى، وأعلنت شركة “روتانا” عودة نوال إليها، بعد ان احتضنتها في بداياتها ومنتصف مشوارها الفني، وذلك بعد اجتماعها برئيس الشركة سالم الهندي في بيروت.

ونشرت الشركة صوراً تجمع نوال بالهندي، وقالت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: “تم اجتماع اليوم بمكاتب شركة روتانا ببيروت بين النجمة الذهبية نوال الزغبي ورئيس الشركة الاستاذ سالم الهندي، وتكلل الاجتماع بنجاح توقيع عقد انتاج وإدارة اعمال للمرحلة المقبلة”.