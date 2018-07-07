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بعد جدل ضمه برعاية آل الشيخ.. نادٍ سعودي يلغي عقد الحارس “الشبيح” في مليشيات الأسد

Jul 07, 2018

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“القدس العربي”: قرر نادي القادسية السعودي لكرة القدم، إلغاء عقد حارس المنتخب السوري إبراهيم عالمة، بعد أيام من التوقيع معه، والضغط المتواصل من قبل ناشطين سعوديين، لتأييده لنظام بشار الأسد بشكل مطلق.

وذكر النادي في بيان رسمي، أنه تم إلغاء عقد عالمة بشكل ودي بين الطرفين.

وكان نادي الشباب السعودي ألغى عقد عالمة، بعد التوقيع معه بأيام في العام الماضي، وللسبب نفسه.

وما أغضب ناشطين سعوديين، حادثة تسبب بها عالمة خلال مشاركته بالمعسكر التدريبي لمنتخب بلاده في النمسا، بعد التوقيع مع القادسية، إذ تنبه إلى وجود أحد المشجعين يحمل علم “الثورة” السورية، فتوجه إليه مطالبا إياه بإزالته.

وأصر المشجع على رفع العلم، ما دفع عالمة إلى شتمه بعبارة “حيوان”، ليرد عليه الأخير بأنه ليس في سوريا، ولا يمكنه إجباره على إنزال العلم.

وتدخل الكادر الفني للمنتخب السوري لإبعاد عالمة الذي انتقل إلى نادي القادسية السعودي، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

واستعرض مغردون أرشيف إبراهيم عالمة، أبرز الرياضيين المؤيدين للنظام السوري، الذي ظهر مسلحاً إلى جانب مليشيات موالية للنظام في وقت سابق، وكان قد صرح قبل أشهر، إن “كلمة حافظ، نجل بشار الأسد، ساهمت في رفع (الأدرينالين) لدى بقية اللاعبين، وتحفيزهم على بذل عطاء أكبر في المستطيل الأخضر”.

بينما أفادت صحف سورية، ان إدارة نادي الشباب السعودي أوقفت قبل نحو عام صفقة انتقال عالمة؛ بسبب مواقفه السياسية، حيث كان، قبل انتقاله إلى القادسية، كان يحرس مرمى سباهان أصفهان الإيراني.

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1 COMMENT

  1. الثورة السورية ستقوم من تحت الرماد كالعنقاء و ستلقي في مزبلة التاريخ بشار و حثالته .

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