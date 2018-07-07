بعد جدل ضمه برعاية آل الشيخ.. نادٍ سعودي يلغي عقد الحارس “الشبيح” في مليشيات الأسد

“القدس العربي”: قرر نادي القادسية السعودي لكرة القدم، إلغاء عقد حارس المنتخب السوري إبراهيم عالمة، بعد أيام من التوقيع معه، والضغط المتواصل من قبل ناشطين سعوديين، لتأييده لنظام بشار الأسد بشكل مطلق.

وذكر النادي في بيان رسمي، أنه تم إلغاء عقد عالمة بشكل ودي بين الطرفين.

وكان نادي الشباب السعودي ألغى عقد عالمة، بعد التوقيع معه بأيام في العام الماضي، وللسبب نفسه.

وما أغضب ناشطين سعوديين، حادثة تسبب بها عالمة خلال مشاركته بالمعسكر التدريبي لمنتخب بلاده في النمسا، بعد التوقيع مع القادسية، إذ تنبه إلى وجود أحد المشجعين يحمل علم “الثورة” السورية، فتوجه إليه مطالبا إياه بإزالته.

وأصر المشجع على رفع العلم، ما دفع عالمة إلى شتمه بعبارة “حيوان”، ليرد عليه الأخير بأنه ليس في سوريا، ولا يمكنه إجباره على إنزال العلم.

وتدخل الكادر الفني للمنتخب السوري لإبعاد عالمة الذي انتقل إلى نادي القادسية السعودي، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

▪️بيان من مجلس ادارة النادي .. pic.twitter.com/jOCg6TEsRu — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) July 5, 2018

واستعرض مغردون أرشيف إبراهيم عالمة، أبرز الرياضيين المؤيدين للنظام السوري، الذي ظهر مسلحاً إلى جانب مليشيات موالية للنظام في وقت سابق، وكان قد صرح قبل أشهر، إن “كلمة حافظ، نجل بشار الأسد، ساهمت في رفع (الأدرينالين) لدى بقية اللاعبين، وتحفيزهم على بذل عطاء أكبر في المستطيل الأخضر”.

بينما أفادت صحف سورية، ان إدارة نادي الشباب السعودي أوقفت قبل نحو عام صفقة انتقال عالمة؛ بسبب مواقفه السياسية، حيث كان، قبل انتقاله إلى القادسية، كان يحرس مرمى سباهان أصفهان الإيراني.

فيديو للحارس الشبيح إبراهيم عالمة الذي وقع مع القادسية السعودي وهو يحاول منع أحد الشباب السوريين من رفع علم الثورة السورية."عالمة من اشد المؤيدين لاجرام الاسد، وفي بدايات الثورة السورية حمل السلام وقتل العديد من المتظاهريين السلميين.

"شارك الفيديو ليصل للجميع" pic.twitter.com/fZyB47xzzX — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) June 27, 2018

بدعم من المستشار .. @Turki_alalshikh

قام نادي القادسية السعودي بالتعاقد مع

الشبيح الأسدي إبراهيم عالمة؛

حارس "المنتخب السوري"!

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الجديد بالذكر أن الشبيح إبراهيم عالمة

اشتهر بحقده على السعودية،

وحساباته في مواقع التواصل تشهد بذلك! pic.twitter.com/BvgatR0Cq3 — مثقف من الطيبين (@haabmbb1) June 22, 2018

السادة نادي القادسية السعودي @qadisiyah1967 : وقعتم عقد مع حارس المرمى ابراهيم عالمة وربما لا تعلمون انه مجرم حرب وسخ قتل المدنيين السوريين بحمص ويبارك الصواريخ الحوثية على المملكة وهو أحد شبيحة بشار الطائفيين والحاقدين على بلادكم قبل حقده علينا نحن السوريين.. pic.twitter.com/tzv76DxU0R — موسى العمر (@MousaAlomar) June 22, 2018