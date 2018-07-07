مصر: السجن 11 عاماً للبنانية منى مذبوح بقضية “خدش الحياء”

القاهرة: عاقبت محكمة مصرية، السبت، المواطنة اللبنانية منى مذبوح، بالسجن 11 سنة؛ إثر إدانتها بـ”خدش الحياء وازدراء الأديان”.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحافية لوسائل إعلام، إن محكمة جنح مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، عاقبت اليوم، حضورياً، منى علي مذبوح بالسجن لمدة 11 سنة؛ لإدانتها بنشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان.

ويعد الحكم أولياً قابلاً للطعن عليه، وفق القانون المصري.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مقرب أو محام عن المواطنة اللبنانية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قرر النائب العام المصري نبيل صادق، إحالة مذبوح إلى المحاكمة العاجلة بتهمة “الإساءة للشعب المصري”، قبل أن يتم القبض عليها بمطار القاهرة تنفيذاً للقرار.

وذكرت النيابة العامة آنذاك أن مذبوح، “صنعت وعرضت محتوى خادش للحياء العام”، عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، كما “أذاعت عمداً إشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان”.

يأتي ذلك عقب بلاغات قدمت للنيابة العامة تطالب بالتحقيق مع “مذبوح” على خلفية “إساءة” وجهتها إلى رجال ونساء مصر.

وفي مقطع فيديو متداول عبر “فيسبوك”، ظهرت المواطنة اللبنانية، لدقائق، زاعمة تعرضها “للتحرش اللفظي” بأحد شوارع القاهرة، موجهة سباباً للمصريين.

غير أنها عاودت لاحقًا الاعتذار ممن أسمتهم “المصريين المحترمين” في مقطع فيديو آخر. (الأناضول)