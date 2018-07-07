قائدا جنوب السودان المتناحران يلتقيان في أوغندا لمواصلة محادثات السلام

كامبالا: ذكرت متحدثة باسم الرئاسة الأوغندية أن قائدي جنوب السودان المتناحرين يلتقيان السبت، في العاصمة الأوغندية كامبالا.

ويلتقي رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ،الذي تحول لزعيم المتمردين ريك مشار،في قمة سلام.

وقالت ليندا نابوساي المتحدثة باسم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إن الاجتماع بوساطة من الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الأوغندي موسيفيني.

وأضافت نابوساي: “الاجتماع على وشك البدء ونأمل أن يوقع الطرفين في النهاية اتفاق سلام نهائي من شأنه أن يشمل ترتيبات لتقاسم السلطة”.

يشار إلى أن محادثات السلام هي متابعة لاجتماعات كير ومشار في إثيوبيا والسودان التي بدأت في حزيران/يونيو.

وأعلنت الفصائل المتناحرة الأسبوع الماضي وقفاً لإطلاق النار جرى انتهاكه بعد ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ.

وفي العاصمة السودانية الخرطوم الجمعة، اتفق الاثنان على ترتيبات أمنية خلال محادثات السلام.

واشتمل الاتفاق المبدئي على سحب الجنود من المراكز المدنية ووضع إطار زمني لتوحيد القوات وتشكيل لجنة أمني انتقالية مشتركة.

صارت جنوب السودان أحدث دولة في العالم بعد انفصالها عن السودان في عام 2011 ولكنها دخلت في حرب أهلية بعد عامين لاحقين.

وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح نحو أربعة ملايين جنوب سوداني. (د ب أ)