الحكومة الفلسطينية تشكر الناشط السويدي “لادرا” لنضاله من أجل السلام

رام الله: وجهت الحكومة الفلسطينية، السبت، التحية والشكر للناشط السويدي من أصل يهودي بنيامين لادرا، على مواقفه المنحازة للحق وعلى نضاله من أجل السلام وحرية الإنسان.

وشكرت الحكومة على لسان الناطق باسمها يوسف المحمود الناشط “لادرا” الذي منعته إسرائيل من دخول الأراضي الفلسطينية، بعد قطعه نحو 4 آلاف كيلو متراً سيراً على الأقدام على مدار أحد عشر شهراً من بلاده إلى فلسطين، تنديداً بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأضاف المحمود في بيان، أن “الموقف الوحيد في العالم الذي يمكن أن يصدر وينفذ ضد مناضل وداعية سلام للبشرية مثل (“ادرا” هو الموقف الإسرائيلي الذي صدر بمنع هذا المناضل العالمي من الوصول إلى فلسطين المحتلة”.

وقال: “إن منع المناضل لادرا من دخول فلسطين والتصدي له بهذه العنجهية، يعبر عن مدى تفشي ثقافة العداء للسلام والإخاء العالمي وحرية الإنسان، التي تُميز الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف أن “حالة من الهلع والفزع تصيب الاحتلال إزاء أَي انتصار لحرية الإنسان والسلم والأمن العالميين والحق الفلسطيني”.

ومنعت إسرائيل الجمعة، “لادرا” من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية عبر الحدود الإسرائيلية مع الأردن، بعد أن أوقفته لمدة 6 ساعات.

وفي مقابلة سابقة، أشار “لادرا” أن الشرطة الإسرائيلية أوقفته عند الحدود، و”أنهم يخافون من ناشط سويدي مسالم”.

وأضاف: “إسرائيل لم تسمح لي بدخول الأراضي الفلسطينية، وتم توقيفي 6 ساعات، بحجة خوفهم من أن أخلق اضطرابات، واتهموني بالكذب”.

وبدأ “لادرا” رحلته من مدينة “غوتنبرغ” السويدية في 15 أغسطس/ آب 2017، مصطحباً عربة أطفال، يحمل بداخلها كيس نوم، وبطانيات، ولوح طاقة شمسية. (الأناضول)