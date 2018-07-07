بومبيو يعلن إحراز تقدم بشأن الجدول الزمني لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي

سول: قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت، إنه أحرز تقدماً في بيونغ يانغ فيما يتعلق بتحديد جدول زمني لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي، وذلك وفقا لتقرير مشترك أصدره الصحافيون المرافقون له.

وقال بومبيو للصحافيين قبل مغادرة كوريا الشمالية إنه أمضى “فترة لا بأس بها” في مناقشة الجدول الزمني وإعلان مواقع بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

ونقل عنه التقرير قوله “أعتقد أننا حققنا تقدماً في كل عنصر من عناصر مناقشاتنا”. (رويترز)