مدير المنتخب الألماني: أردوغان تسبب في خروجنا من كأس العالم

لندن – “القدس العربي”: أرجع مدير منتخب ألمانيا أوليفر بيرهوف، سبب خروج ألمانيا من كأس العالم، إلى اللقاء الذي جمع مسعود أوزيل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً على أنه كان من الضروري استبعاد اللاعب بعد هذه الواقعة.

ونقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن بيرهوف قوله: “حتى الآن، لم نجبر أبداً لاعبي المنتخب الوطني على فعل أي شيء، ولكن سعينا دائماً إلى إقناعهم. ولكن مع أوزيل لم نتمكن من فعل ذلك، لذا كان علينا أن نفكر بالاستغناء عن خدماته”.

وحاول بيرهوف التخفيف من وطأة ما قاله ليصرّح من جديد عبر ،قناة تلفزيونية ألمانية، قائلاً “بداية، أنا آسف، كنت مخطئاً. لن نعاقب لاعبينا بهذه الطريقة”،

وكان أوزيل ومواطنه إلكاي غوندوغان، وكلاهما من أصل تركي، التقيا مع الرئيس التركي أردوغان بلندن في مايو الماضي، والتقطا معه صورة وسلماه قميصين موقعين، كتب الأول على قميصه “إلى رئيسي”.

من جانبه ايضاً ألقى توماس مولر، نجم المنتخب الألمانى، اللوم على أزمة مسعود أوزيل وإلكاس جوندوجان، بعد انتشار صور لهما مع اردوغان معتبراً انها، أثارت الجماهير ضدهما، و قال: “نحن أبطال العالم، وكان يجب علينا التعامل بحذر مع كل شىء سواء له علاقة بكرة القدم أو لا” .. ” الفريق تأثر بالعوامل الخارجية، وهناك من هو سعيد بخروج ألمانيا من المونديال”.