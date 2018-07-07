الداخلية السعودية: ترحيل حوالي 400 ألف أجنبي مخالف لقوانين المملكة

الرياض: أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنها ألقت القبض على اكثر من 3ر1 مليون أجنبي مخالف لقانون العمل والاقامة والحدود منذ السادس عشر من شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي ، رحلت منهم حوالي 400 ألف شخص .

وقالت وزارة الداخلية السعودية ، في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم السبت ، :”أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 16 تشرين ثان/ نوفمبر من العام الماضي وحتى الخميس الماضي لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة عن ضبط 1359345 مخالفاً، منهم 1017427 مخالفاً لنظام الإقامة، و233125 مخالفاً لنظام العمل، و108793 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وأضافت أن ” إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغوا 21112 شخصاً، 52 بالمئة منهم يمنيو الجنسية، و45 بالمئة إثيوبيو الجنسية، و3 بالمئة جنسيات أخرى.

وأشارت إلى أنه تم ضبط 882 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2254 شخصاً.

وحسب الوزارة ، بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 446 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 419 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 27 سعودياً.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12682 وافداً مخالفاً، منهم 10005 رجال، و 2677 امرأة.

وطبقا للوزارة ، فانه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 236450 مخالفاً، وإحالة 189687 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 239518 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 346976 مخالفاً.(د ب أ)