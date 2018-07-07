في ظرف ساعة..محكمة تخفض حكمها بحبس لبنانية متهمة بالإساءة للمصريين إلى 8 سنوات بدلاً من 11ـ (فيديو)

القاهرة: في اجراء نادر في القضاء المصري، قررت محكمة جنح في القاهرة السبت تعديل حكمها بشأن لبنانية دانتها بالاساءة الى الشعب المصري في فيديو على فيسبوك، ليصبح الحبس 8 سنوات بدلا من 11 سنة، بحسب مسؤول قضائي.

وقررت محكمة جنح مصر الجديدة تعديل الحكم بعد ساعة من صدوره وفق المسؤول نفسه.

ومن جهة اخرى، قال مسؤول في النيابة العامة ان محامي المذبوح تقدم بطعن على الحكم، وتقرر نظر هذا الطعن امام محكمة الاستئناف في 29 تموز/يوليو الجاري.

وكانت المحكمة اعلنت قبل ظهر السبت الحكم على المذبوح بالحبس 11 سنة بعد ان دانتها ب “الاساءة للشعب المصري” في شريط فيديو بثته على فيسبوك، بحسب ما قال مسؤول قضائي.

وأوقفت السلطات المصرية المذبوح نهاية ايار/مايو الماضي وقررت حبسها احتياطيا واحالتها الى المحاكمة “لاذاعتها عمدا اشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فيسبوك”، بحسب ما قالت النيابة العامة.

ونشرت المذبوح في ايار/مايو الماضي مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف شخصية تقول انها تعرضت لها في مصر.

واستخدمت المذبوح ألفاظا نابية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.

ولكن المذبوح ظهرت لاحقا في مقطع فيديو آخر، اكدت فيه انها لم تقصد اهانة المصريين في شريط الفيديو الأول. وقالت “انا لم اقصد الشعب المصري بمجمله (…) ولم اتكلم في السياسة”. (أ ف ب)