بيونغ يانغ تعتبر السلوك الأمريكي في المفاوضات “مؤسفاً للغاية”

سيول: نددت كوريا الشمالية السبت، بـ”المطالب المبالغ فيها” للولايات المتحدة، واصفة سلوكها بأنه “مؤسف للغاية” اثر المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء، ان “السلوك الامريكي والمواقف التي اتخذت خلال المحادثات العالية المستوى الجمعة والسبت كانت مؤسفة للغاية”.

وهدفت هذه المحادثات الى وضع خطة ملموسة لتخلي بيونغ يانغ عن سلاحها النووي.(أ ف ب)