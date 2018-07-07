بيونغ يانغ تعتبر السلوك الأمريكي في المفاوضات “مؤسفاً للغاية”
Jul 07, 2018
سيول: نددت كوريا الشمالية السبت، بـ”المطالب المبالغ فيها” للولايات المتحدة، واصفة سلوكها بأنه “مؤسف للغاية” اثر المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للانباء، ان “السلوك الامريكي والمواقف التي اتخذت خلال المحادثات العالية المستوى الجمعة والسبت كانت مؤسفة للغاية”.
وهدفت هذه المحادثات الى وضع خطة ملموسة لتخلي بيونغ يانغ عن سلاحها النووي.(أ ف ب)
يجب علي قيادة كوريا الشمالية بأن لا يتخلوا عن حقهم في ملكية السلاح النووي ، انه الشيء الوحيد الذي يرهبة الامريكيين ، وان تخلت كوريا الشمالية عنه ( السلاح النووي )، سيكونون وكمن رفعوا الراية البيضاء واستسلموا ، وبهذا تبداء رحلة الزل والهوان والاحتلال الامريكي لبلادهم ، كما حدث ومازال يحدث في كوريا الجنوبية واليابان ،
ان السلاح النووي هو ما يجعل الاعداء التفكير جيدا
في فعلهم العداءي ان تجراؤا ،
انا واثق تمام الثقة ان الخطة الامريكية للحفاظ علي احتلال كوريا الجنوبية ، هو التخلص من سلاح كوريا الشمالية النووي وبهذا يحكمون قبضتهم علي شبة الجزيرة الكورية متكاملة بعد التخلص من القيادة الشمالية وبهذايكون شرق العالم في قبضتهم وباستطاعتهم فرض الشياسة والنظام الذي يحلو لمصالحهم العسكرية والتجارية او الاقتصادية ، وباستطاعتهم سلب اي شيء يريدون
ان حرية الشعوب هو مقدار قوتها الحربية ،
وهذه حقيقة يعلمها الجميع ،
فلا تكونوا من الضعفاء ، حريتكم هي قوتكم ، ان عقلتم هذة القاعدة فستكونون للابد احرار .