كيف “أربكت” شكوى قطر دول الحصار ودفعتهم لهذا الرد

“القدس العربي”: تسببت الشكوى القطرية ضد دول الحصار لدى مجلس الطيران المدني الدولي (إيكاو)، بإرباك دول الحصار، التي ادعت ان المجلس ليس جهة قضائية مخولة ببحث الشكوى.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن سواز آل خليفة، سفير البحرين غير المقيم لدى هولندا، ان دول الحصار تعتبرالمجلس جهة غير قضائية كي يبحث شكوى الدوحة حول إغلاق مجالات الدول الأربع الجوية أمام طيرانها.

وأردف بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أن “الدول الأربعة غير موافقة على قرارات المجلس، وهي قرارات غير منتظمة إجرائياً”، مشيراً إلى استئناف الرباعي أمام محكمة العدل الدولية، على قرار (إيكاو)، برفض الطعون المقدمة.، حيث قال انه تم “طلب من محكمة العدل الدولية وضع القرارات جانباً حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدوحة أو مجلس الطيران المدني الدولي بشأن ما ذكره المسؤول الإماراتي.

وتقدمت الدوحة في 11 يونيو/حزيران الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، اتهمت فيها أبوظبي بـ”ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين؛ أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم”.

وبدأت المحكمة الدولية، في 27 من الشهر ذاته، أولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من قطر ضد الإمارات.

وقبل نظر الدعوى قرر “إيكاو”، رفض الطعون المقدمة من دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى الدوحة، والمضي في بحث الشكوى إثر إغلاق الدول الأربعة مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري على خلفية الأزمة المندلعة منذ عام.

واندلعت أزمة خليجية في 5 يونيو/ حزيران 2017 وقطعت بموجبها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصاراً، “دعم قطر للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.