اليمن: منظمة محلية تعلن عن تجنيد الحوثيين أكثر من 4000 طفل للقتال في جبهات القتال

تعز-”القدس العربي” – خالد الحمادي: أعلنت منظمة يمنية غير حكومية، ان الانقلابيين الحوثيين جنّدوا خلال الثلاث السنوات الماضية من الحرب أكثر من 4000 طفل يمني، في مختلف المدن والمناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.

وقال مدير مشروع تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في مؤسسة “وثاق” للتوجه المدني في اليمن عبدالرحمن القباطي، ان المؤسسة رصدت أكثر من أربعة ألف طفل جندتهم ميليشيا الحوثي خلال الأعوام الثلاثة الماضية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح خلال تدشين دورة توعوية لأولياء أمور الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب، إن هذا المشروع الذي تنفذه مؤسسة “وثاق” أعد خطة متكاملة لإعادة تأهيل 2000 طفل من المجندين والمتأثرين بالحرب”.

وذكر أن المؤسسة تقيم حالياً الدورة الأولى من المرحلة الخامسة والسادسة من مشروع تأهيل الأطفال والتي تستهدف إعادة تأهيل 80 طفلاً فيما كانت قد استكملت تأهيل نحو 160طفلاً في المراحل السابقة.

وأشار إلى أن نحو 27 من أولياء أمور الأطفال يتلقون ضمن عمليات التأهيل محاضرات حول مخاطر تجنيد الأطفال والمسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء ذلك وأساليب الدعم النفسي للأطفال ودمجهم في المجتمع وحمايتهم من العودة مرةً أخرى إلى جبهات القتال.

وذكر الأخصائي النفسي والاجتماعي والمحاضر في دورة إعادة تأهيل الأطفال الدكتور مهيوب المخلافي، ان عملية إشراك أولياء الأمور في تأهيل ودمج الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب تحتل أهمية كبيرة “من أجل إكساب الآباء وأولياء الأمور مهارات التعامل النفسي السليم مع الأطفال بعد مرحلة التأهيل في المركز ليستعيد الأطفال طفولتهم ويمارسوا حياتهم بصورة طبيعية”.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية كشفت خلال الفترة الماضية عن ارتكاب جماعة الحوثي آلاف الانتهاكات ضد حقوق الأطفال، وفي مقدمة ذلك تجنيد الأطفال، خلال سنوات الحرب اليمنية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي الانقلابية.

واتهمت هذه المنظمات الحقوقية أيضاً أطرافاً أخرى في هذه الحرب، ومن بينها القوات الحكومية في ممارسة تجنيد أطفال، صغار في السن لم يتجاوزوا الثامنة من العمر، وهو ما اعتبرته انتهاكاً لحقوق الأطفال.

وطالبت بالتوقف عن تجنيد الأطفال وإطلاق سراح الذين يشاركون حالياً بطريقة أو بأخرى في عمليات الصراع المسلح بين القوات الحكومية المدعومة بقوات من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية التي سيطرت على أجزاء واسعة من البلاد وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستخدمت عملية تجنيد الأطفال وقوداً لهذه الحرب ووسيلة لاستمرار عمليات القتال في مختلف أرجاء اليمن.

وعلمت “القدس العربي” من مصادر وثيقة الاطلاع أن جماعة الحوثي لجأت في الشهور الأخيرة إلى القيام بحملة واسعة لعمليات تجنيد الأطفال في العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وعمران وحجة والمحويت والحديدة وإب وغيرها من المدن، وأجبرت أولياء الأمور على تسليم أطفالهم لأتباع جماعة الحوثي للمشاركة في جبهات القتال.

وأوضحت أن جماعة الحوثي قامت مؤخرا بعمليات اختطاف لأطفال من شوارع العاصمة صنعاء والعديد من المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرتهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، بعد أن شهدت جبهات الحوثي نقصاً حاداً في المقاتلين، بعد مقتل الكثير من أتباع الجماعة وعجزهم عن تجنيد المزيد من المقاتلين بعد تراجع الحاضنة الشعبية لها، وتصاعد حدة التذمر تجاهها في الوسط الشعبي اليمني، جراء مقتل الآلاف من مقاتليها في جبهات المواجهة في العديد من المناطق اليمنية التي تشهد مواجهات مسلحة عنيفة.

وكانت الحرب اليمنية انتقلت الشهر الماضي إلى محافظة الحديدة، غربي اليمن، التي تسعى القوات الحكومية بدعم من قوات التحالف العربي إلى تحريرها من ميليشيا الحوثي، لما لها من أهمية استراتيجية، نظرا لوجود أهم ميناء بحري فيها، تستغله الميليشيا لتمويل جبهاتها القتالية، وكذا تهديد الملاحة الدولية، كون ميناء الحديدة على مقربة من خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر.

وضاعفت معركة الحديدة من عمليات الزج بالأطفال، دون سن الثامنة عشرة، إلى جبهات القتال الحوثية إثر النقص الحاد في مقاتليها واشتداد حدة المواجهات العنيفة التي شهدت موجات القتال في محافظة الحديدة منذ منتصف شهر حزيران/يونيو المنصرم.