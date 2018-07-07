أوبرا باللغة العبرية عن “الطريق المسدود” لإسرائيل تعرض في فرنسا

باريس: تُعرض في مهرجان “إكس أون بروفانس″ الفرنسي أوبرا باللغة العبرية عن “الطريق المسدود” لإسرائيل، يُتوقّع أن تثير ضجّة كبيرة في الدورة التاسعة عشرة من هذا المهرجان.

وأعلن المدير الجديد للمهرجان بيار عودة، وهو فرنسي من أصل لبناني، وجود ستة أعمال أوبرا في هذه الدورة من المهرجان الذي يُعدّ الأكثر إبداعاً في أوروبا.

والأوبرا العبرية اسمها “ذي سليبينغ ثاوزند” للمؤلف الإسرائيلي آدم مور المعروف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهو من مواليد العام 1983، وقد رفض في العام 2002 الالتحاق بالخدمة العسكرية “لأسباب أخلاقية” فكلّفه ذلك السجن عامين.

وكشف مدير المهرجان أنه طلب من المؤلف الفلسطيني سمير عودة التميمي أن يقدّم عملا أوبراليا خلال العامين المقبلين.

ويؤكد عودة، الذي ترك لبنان في العاشرة من عمره هربا مع عائلته من الحرب (1975-1990)، أن خياراته الفنيّة لا تتأثر بأصوله اللبنانية والعربية.

واوضح”في موقعي كشخص يفكّر في دور الثقافة والتنوّع والعيش المشترك في مجتمعنا، أجد أنه من الواجب عليّ أن استفيد من أصولي لأنشئ جسوراً وأنشئ حواراً”.(أ ف ب)