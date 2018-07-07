مأذون المشاهير يكشف خفايا زيجات الفنانين المصريين – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: شرح الشيخ أحمد السيد عبد الحكم الدويك الملقب بـ”مأذون المشاهير”، في حديث متلفز، عن تفاصيل أغرب الزيجات وحالات طلاق المشاهير في الوسط الفني المصري.

وكشف الدويك عن انه تفاجأ بالفنانة نجلاء فتحي خلال عقد قرانها على الإعلامي حمدي قنديل، وهي تضع قدميها في حوض ممتلئ بالماء حينما دخل إليها للإمضاء على العقد.

وحول انفصال الفنان المصري الكبير نور الشريف والفنانة بوسي وزواجهما مجدداً قال الدويك: “فوجئت بالفنان الراحل نور الشريف يتصل بي ويطلب مني الحضور ومعي الدفتر الخاص بالطلاق، ولما وصلت إلى منزله سلمت عليه وفوجئت به يهمس في أذني ويقول: خلي بالك أنا مش عايز أطلق.. فأخبرته أنني لم أجلب دفتر الطلاق معي وحاولت الصلح بينهما”، ولكن الفنانة المعتزلة نورا، شقيقة بوسي، أخبرته أن شقيقتها فشلت في التفاهم مع زوجها، طالبة منه الحضور لإنهاء إجراءات الطلاق، مشيراً الى انه اعاد تزويجهما مرة أخرى قبل أسبوع من عقد قران ابنتهما.

وأشار مأذون المشاهير إلى أن الفنان الراحل رشدي أباظة لم يكن محظوظاً في النساء،وأن آخر زيجاته كانت من إحدى قريباته ولم يستمر طويلاً.